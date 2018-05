Dramma sulla via Emilia, auto con giovani si ribalta: un morto e tre feriti

Tragico schianto nella nottata tra martedì e mercoledì lungo la via Emilia, tra Capocolle e Diegaro, al confine tra il territorio forlivese e quello cesenate. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Tutti giovani i coinvolti. La vittima aveva circa trent'anni ed è ancora in fase d'identificazione. Il dramma si è consumato poco prima delle 3.30 ed è al vaglio dei Carabinieri di Bertinoro. L'auto sulla quale viaggiano, una "Volkswagen Lupo", per cause ancora da appurare, è finita ruote all'aria, distruggendosi. Nell'impatto ha perso la vita il trentenne, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti.

Per due di loro, un 32enne ed una 21enne, il trasporto all'ospedale col codice di massima gravità, mentre una 23enne col codice di media gravità. Tutti sono stati ricoverati al "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i soccorritori hanno operato con tre ambulanze e l'auto col medico, oltre ai Vigili del Fuoco. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre il corpo senza vita del giovane, rimasto intrappolato nell'abitacolo.

Mercoledì mattina il traffico è rimasto bloccato tra Forlimpopoli e Capocolle direzione Cesena per lavori di ripristino del manto stradale.

FOTO DI REPERTORIO - Nel corso della giornata seguiranno maggiori informazioni.