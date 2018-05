Il dramma di via Solombrini, la rabbia dei residenti: "Servono dei dossi"

Il drammatico incidente costato giovedì sera la vita al 48enne algerino Bouamama Abderrahmane, padre di tre figli, ha acceso sulla pagina Facebook di ForlìToday il dibattito sulla pericolosità di via Solombrini. Scrive Barbara, residente nella zona: "Io ogni sera quando mi siedo a guardare la televisione mi chiedo se ci sarà un incidente - premette -. Motociclisti e automobilisti sembra che prendano questa strada per una rampa di lancio. Si sentono proprio le accellerazioni e le frenate da parte a parte. E se scappasse un bambino e corresse in mezzo alla strada? Il comune dovrebbe fare proprio qualcosa per limitare di tanto la velocità".

Gianluca propone l'installazione di dossi: "Sono un residente in Via Solombrini e in questa strada molte persone sono spericolate essendo una via rettilinea. Finché il comune non prenderà dei provvedimenti in merito (esempio dossi) ricapiterà sicuramente". "Si credono di essere in autostrada - è il commento di un'altra residente, Irina. Quando si deve attraversare la strada sempre con la paura perche non sanno neanche fermarsi sulle strisce pedonali. Mi dispiace tanto per l'incidente e credo che e proprio ora che si fanno dei provvedimenti".

Quanto accaduto giovedì è stata una tragica fatalità: lo scooterista stava percorrendo l'arteria da via Bertini verso via Ravegnana quando è impattato contro una "Alfa Romeo Giulietta" che dalla direzione opposta stava effettuando una svolta per via Calamandrei. L'impatto è stato particolarmente violento ed i sanitari del 118, tempestivamente giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 48enne nonostante anche un lungo massaggio cardiaco.