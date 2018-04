Schianto in moto nell'aretino: grave un forlivese di 68 anni

Schianto in moto per un forlivese di 68 anni. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18, lungo la 258 Marecchiese, a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, il centauro ha perso il controllo della moto, rovinando sull'asfalto e riportando un trauma cranico commotivo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elimedica Pegaso. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Scotte" di Siena.