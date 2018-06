Si schianta contro un'auto parcheggiata: motociclista trasportato in ospedale con l'elicottero

Incidente a bordo moto. Intorno a mezzogiorno di domenica un motociclista che stava percorrendo la statale Tosco-Romagnola in direzione da Firenze verso Forlì a bordo di un Ducati Monster, giunto al chilometro 150 tra Bocconi e Portico e San Benedetto, è finito contro la parte posteriore di una Ford B-Max parcheggiata a bordo strada per cause ancora in corso d'accertamento. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi di legge sono affidati ai Carabinieri di Portico e Rocca San Casciano.