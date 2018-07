Schianto con la moto in autostrada: code di oltre sette chilometri in A14

Incidente in autostrada sabato pomeriggio. Poco prima delle 16.30 un motociclista, che procedeva sull'A14 in direzione nord, all'altezza del chilometro 78 ha perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero dei soccorsi, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica dell'incidente, nel quale non sembrerebbero coinvolti altri mezzi, è al vaglio della Polizia autostradale, che ha gestito il traffico: sull'autostrada si è creata una coda di veicoli di oltre sette chilometri tra Cesena nord e Faenza. Autostrade per l'Italia consiglia, per chi viaggia da sud verso Bologna, di entrare al casello di Faenza, mentre per uscire provenendo da Ancona è preferibile utilizzare il casello di Cesena nord.