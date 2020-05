Si schianta in moto sulla Bidentina, grave un giovane forlivese. E' ricoverato al Bufalini

Non è in pericolo di vita, ma si trova ricoverato nel Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il motociclista forlivese di 32 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi lungo la Bidentina tra Gualdo e Cusercoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Meldola, che hanno proceduto ai rilievi di legge, il centauro stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Santa Sofia - Forlì in sella ad una Suzuki, quando, giunto in corrispondenza del chilometro 70, ha perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto per circa 300 metri.

L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 20.30. E' stato richiesto l'intervento dell'elimedica di Bologna, equipaggiata per i voli notturni, che ha operato al fianco degli operatori giunti sul posto con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center del nosocomio cesenate, per poi esser trasferito nel reparto di Rianimazione. La prognosi è di 60 giorni per fratture e ferite lacero-contuse. Non è in pericolo di vita.