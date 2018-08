Schianto in moto lungo la strada del Muraglione: paura per un 26enne

Schianto lungo la strada per il Muraglione. A rimanere ferito è stato un 26enne dovadolese. L'incidente si è verificato venerdì mattina lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, a Fontanareda, all'altezza del chilometro 143+800. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, il giovane stava percorrendo l'arteria in direzione monte in sella ad una "Kawasaki", quando, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo del mezzo, rovinando a terra e finendo contro il terrapieno presente sulla banchina. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Rocca per pulire l'olio dalla sede stradale perso dalla moto. Per questo motivo è stato istituito un senso unico alternato. Il centauro è stato accompagnato in pronto soccorso. Non si è reso necessario l'intervento del 118.