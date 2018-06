Schianto in moto in corrispondenza di una curva: se la caverà con 60 giorni di prognosi

In corrispondenza di una curva ha perso il controllo della moto, finendo malamente per terra. Un giovane motociclista pesarese di 29 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22.30, in via Del Bosco, a Forniolo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Ronco, il centauro stava percorrendo l'arteria con direzione di marcia Forlì-periferia, quando non ha completato una curva, cadendo rovinosamente. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. La prognosi è di sessanta giorni.