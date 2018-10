Sbanda in curva e viene sbalzato dalla moto: interviene l'elicottero dei soccorsi

Ha perso il controllo della moto ed è rovinato al suolo. Domenica mattina, intorno alle 11.45, un 52enne che stava percorrendo via Nazionale a Rocca San Casciano da Forlì in direzione Firenze, a bordo della sua Suzuki Gsx, nell'affrontare una curva verso sinistra all'altezza della strada che porta a Berleta ha improvvisamente perso il controllo della moto ed è andato a impattare contro un terrapieno, per poi finire sbalzato lungo la carreggiata. L'incidente non ha coinvolto, fortunatamente, altri mezzi o persone. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, col quale il centauro è stato trasportato all'ospedale di Forlì, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Rocca San Casciano e i Vigili del fuoco per la pulizia della strada e la messa in sicurezza del veicolo incidentato.