Tira dritto all'incrocio e si schianta contro la recinzione di un'azienda

Ha letteralmente saltato l'incrocio, finendo contro la recinzione di un'area privata. E' al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica dell'incidente verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì nella zona industriale di Pieveacquedotto e nel quale è rimasto ferito un 24enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, al volante di una "Audi", stava percorrendo via Brugnola in direzione di via Zampeschi. Giunto in corrispondenza dell'intersenzione, il conducente non si è fermato allo stop, tirando dritto e appoggiandosi nel muro di cinta che costeggia un'area privata dopo aver percorso un tratto erboso.

A chiedere l'intervento del 118 sono stati alcuni residenti, che hanno notato l'auto incidentata col motore ancora acceso e le ruote che continuavano a slittare nel fango. Il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancato dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni del 24enne non destavano particolari preoccupazioni, ma è stato comunque caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Sarà inoltre sottoposto a specifici accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze.