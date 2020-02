Perde il controllo dell'auto, si schianta contro la banchina e si ribalta

Attimi di paura martedì mattina per un incidente stradale verificatosi in via Cellaimo, a Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, una signora ha perso il controllo della "Chevrolet Matiz" sulla quale viaggiava, finendo fuori strada contro la banchina che costeggia la carreggiata e ribaltandosi sul fianco sinistro all'altezza di via Ezio e Giacomo Calboli. La richiesta di soccorso è giunta poco dopo le 10.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Fortuntamente l'automobilista ha riportato lievi lesioni, venendo trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.