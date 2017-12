Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero

E' al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì la dinamica di un brutto incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di sabato lungo viale Roma, al Ronco. Il ferito è un cinquantenne, trasportato in ambulanza col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sempre cosciente al momento dei soccorsi, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si trovava alla guida di una "Fiat Panda" con la quale stava percorrendo l'arteria in direzione sud.

Improvvisamente l'automobilista ha perso il controllo della vettura, sbandando verso destra e schiantandosi contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata. La richiesta d'intervento al 118 è giunta poco dopo le 6. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" si sono mobilitati con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco del vicino comando. Estratto dall'abitacolo, il cinquantenne è stato stabilizzato e caricato in ambulanza per il trasporto al nosocomio cesenate.