Schianto alla rotonda della tangenziale di Bussecchio: due feriti in gravi condizioni

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel cuore della nottata tra venerdì e sabato a Bussecchio. Teatro del sinistro, che ha visto coinvolta una sola auto, la rotonda della tangenziale, tra via Cerchia e via Biagio Bernardi. Per cause al vaglio ai Carabinieri, una "Fiat Panda" con due persone a bordo ha "tirato dritto", schiantandosi contro il manufatto in cemento. L'allarme alla sala operativa del 118 e dei Vigili del Fuoco è giunto intorno alle 3.

Il personale di "Romagna Soccorso" ha operato al fianco dei colleghi del 115 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Insieme hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo gli occupanti. I feriti, di 38 e 44 anni, dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Gli uomini dell'Arma nel frattempo sono al lavoro per far luce sul'esatta dinamica del sinistro.

Foto di repertorio