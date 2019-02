Schianto allo svincolo di San Martino, nessun ferito. Ma la Tangenziale va in tilt

Tangenziale in tilt nel tardo pomeriggio di mercoledì e forti ripercussioni alla viabilità urbana per un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.30 all'altezza dello svincolo di San Martino in Strada, direzione monte. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, una "Peugeot 208" è finita contro la cuspide gialla che segnala lo svincolo.

Fortunatamente nell'impatto non vi sono stati feriti, ma per rimuovere il veicolo incidentato si è reso necessario chiudere la superstrada, con uscita obbligatoria in via Decio Raggi. Inevitabilmente si sono formati lunghi incolonnamenti, col serpentone di auto e camion a procedere a passo d'uomo dalla zona industriale. L'arteria è stata riaperta poco dopo le 18, con code in graduale smaltimento.