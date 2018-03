Semaforo lampeggiante, carambola tra più mezzi: diversi feriti

E' presumibilmente una mancata all'origine di una carambola tra più mezzi avvenuta mercoledì mattina all'incrocio semaforico di via Firenze, a San Varano. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti dell'ufficio infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima sommaria ricostruzione del sinistro, avvenuto con semaforo lampeggiante, una "Citroen C3", proveniente da Via Del Guado, si sta immettendo in via Firenze quando è impattata contro una "Nissan Almeira" che procedeva lungo la via principale in direzione Forlì. Nella collisione è rimasto coinvolto anche un autocarro. Il bilancio del sinistro è di quattro feriti, fortunatamente non gravi.