Schianto sul Muraglione, in moto travolge un cicloturista: due elimediche sul posto

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 67 due chilometri circa sopra San Benedetto in Alpe intorno alle 11 di sabato mattina. Un motociclista ravennate di 40 anni circa stava salendo verso il Muraglione a bordo della sua Honda Cbr 1000 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, ha perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva. E’ finito così nella carreggiata opposta dove ha travolto un cicloturista sportivo, anche questo sulla quarantina, del forlimpopolese. Il ciclista si trovava in testa ad un gruppo di 5 ciclisti che stavano scendendo a valle. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze e ben due elicotteri, che li hanno trasportati in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.