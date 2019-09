Schianto sulla Bidentina, auto si ribalta a bordo strada: marito e moglie all'ospedale

Coppia di coniugi all'ospedale dopo un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 13, lungo la Provinciale Bidentina, in corrispondenza del chilometro 44+500 in località Cabelli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, i due stavano percorrendo a bordo di un'utilitaria l'arteria da monte verso valle. Improvvisamente, in un tratto rettilineo, si è verificata l'uscita di strada, con la vettura che è finita fuoristrada cappottata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica atterrata a Capaccio, affiancati dai Vigili del Fuoco. La peggio l'ha riportata un 69enne, trasportato col velivolo di soccorso all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è comunque in pericolo di vita. Lesioni più lievi per la moglie sessantenne, trasportata al "Morgagni-Pierantoni".

Foto di repertorio