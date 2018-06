Schianto sulla strada stretta di campagna, due auto finiscono fuori strada

Un incidente rovinoso: dopo l’impatto entrambe le auto sono finite fuori strada, una delle quali in fondo ad un fosso. E’ lo scenario in cui si sono imbattuti i soccorritori per uno schianto che si è consumato nelle campagne tra Santa Maria Nuova e san Pietro in Guardiano. In via Bagalona, stretta via di campagna come tante costeggiata dai fossi, nelle vicinanze dell’intersezione con via Saraceta, nel territorio comune di Bertinoro, due utilitarie si sono scontrate violentemente. E’ accaduto intorno alle 15,30 di sabato. Sul posto sono giunte diverse ambulanze, per tre feriti che per fortuna alla fine si sono rivelati lievi. Sul posto la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni per i rilievi dell’accaduto e delle responsabilità. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco.