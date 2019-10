Tira dritto alla rotonda della Tangenziale, si ribalta e distrugge l'auto: vivo per miracolo grazie alle cinture

L'auto completamente distrutta e irriconoscibile. All'interno, con la testa all'ingiù il conducente. E' salvo grazie alle cinture di sicurezza l'automobilista di nazionalità cinese che nella tarda serata di giovedì è incappato in un brutto schianto lungo la Tangenziale, alla rotonda de La Selva. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'automobilista stava percorrendo la Tangenziale Nord Est in direzione della zona industriale.

Arrivato al termine della superstrada, anzichè affrontare la rotonda ha "tirato dritto", decollando ed impattando ruote all'aria in corrispondenza della rampa che immette alla Tangenziale Est direzione autostrada. Su richiesta degli automobilisti in transito si sono immediatamente mobilitati i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre dall'abitacolo il conducente ed affidarlo alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso". A salvarlo è stata la cintura di sicurezza. Dal terribile impatto ne è uscito cosciente e con diverse contusioni.

Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato per gli accertamenti del caso all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei pezzi dell'auto distrutta. Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto gli esami del caso per chiarire lo stato del conducente al momento dello schianto e verificare se si trovasse sotto l'effetto dell'alcol.