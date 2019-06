Schianto tra un'auto e una moto: centauro in gravi condizioni al "Bufalini"

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è consumato in viale dell'Appennino, intorno alle 14 di mercoledì. Il mezzo a due ruote è rimasto coinvolto nello schianto con un'auto in zona San Lorenzo in Noceto. Sul posto si è portato il personale del 118, che ha soccorso il centauro ferito, optando infine per il ricovero in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Il motociclista è stato infatti caricato dall'elimedica, atterrata in un vicino campo sportivo, e trasportato al nosocomio cesenate. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Ulteriori informazioni in seguito - Foto di repertorio