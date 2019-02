Perde il controllo dell'auto, sbatte contro una vettura in sosta e si ribalta

Paura nel primo pomeriggio di lunedì per una 63enne di Santa Sofia, finita al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano dopo un rocambolesco incidente. Il sinistro si è verificato in via Allende, nel centro della località bidentina. La dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Per cause in fase d'accertamento, la conducente ha perso il controllo della vettura, finendo contro un'auto in sosta. Nell'impatto la macchina è impennata, cappottandosi: la 63enne è rimasta temporenamente bloccata all'interno dell'abitacolo, venendo presto liberata. Nel frattempo è stato chiesto l'intervento del 118, con il personale di "Romagna Soccorso" che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Fortunatamente le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni: la ferita è stata trasportata per accertamenti al nosocomio forlivese.