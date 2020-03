Non rispetta le norme-anticoronavirus: esce di casa e finisce con l'auto nel fosso

Esce di casa senza un'urgente necessità e si schianta con l'auto. Incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì per un cinquantenne forlivese. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 in via Ossi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'uomo stava percorrendo l'arteria in direzione di Faenza, quando ha perso il controllo della "Fiat Punto" sulla quale si trovava al volante, finendo nel fosso.

Sul posto si sono mobilitati i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ed i Vigili del Fuoco. Il ferito, estratto dall'abitacolo, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. La Polizia Locale ha accertato che il cinquantenne non ha rispettato le norme emanate contro la diffusione del coronavirus.

E' emerso infatti che non vi era nessuna necessità urgente per uscire di casa (ovvero fare la spesa, recarsi al lavoro o motivi di salute). Per questo motivo sarà sanzionato come previsto dal nuovo decreto legge. Sono state richieste le analisi del caso per verificare se al momento dell'incidente si trovasse sotto l'effetto dell'alcol.