Si schianta contro un palo della luce e resta ferito: era ubriaco

Ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un palo della luce. Era annebbiato dai fumi dell'alcol il conducente di una "Volvo" rimasto ferito nella nottata tra sabato e domenica in un incidente in via Plauto. Lo schianto, rilevato dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna, si è verificato poco prima delle 00.30. L'automobilista, un romeno di 25 anni, residente a Forlì, ha fatto tutto da solo, sbattendo contro l'ostacolo fisso. Nell'impatto ha riportato un trauma facciale. Sottoposto agli accertamenti del caso, è risultato positivo all'alcol con un tasso di 1,74 grammi per litro. Per questo motivo, oltre alle varie sanzioni amministrative, è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebrezza, oltre al ritiro della patente. Non si è proceduto al sequestro del mezzo, che scatta quando il tasso è tre volte superiore al limite di 0,50 grammi per litro, poichè non di sua proprietà. La nottata precedente sempre la Polizia Locale aveva provveduto a denunciare un 22enne recidivo.