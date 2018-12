Perde improvvisamente il controllo dell'auto e finisce nel fosso

Ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, finendo fuoristrada nella corsia opposta ed adagiandosi nel fossato che costeggia la carreggiata. Potrebbe essere un improvviso malore, ma sono ancora in corso gli accertamenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni, la causa di un incidente stradale avvenuto giovedì sera in via Somalia, all'altezza del civico 83. Il conducente, un forlivese di 62 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato affiancati dai Vigili del Fuoco. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.