Perde il controllo dell'auto, si schianta ruote all'aria sulla banchina e s'impianta nel fosso

Brutto spavento nella tarda mattinata di giovedì per la conducente di un suv "Kia" uscita di strada. L'incidente siè verificato in via Trentola. La dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale, che ha proceduto ai rilievi di legge. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, e dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto anche nella messa sicurezza della vettura.

Nell'uscita di strada la "Kia" si è appoggiata ruote all'aria alla banchina a margine dell'arteria, per poi impiantarsi col muso nel fossato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.