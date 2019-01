Furgone si schianta contro un camion in sosta e si accartoccia: grave un 24enne

Un 24enne è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di lunedì lungo via Zignola, a Villanova, nei pressi dell'Electrolux. Il giovane si trovava a bordo di un "Renault Traffic" condotto dal fratello: per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il furgone si è schiantato contro un camion in sosta sul margine della carreggiata, accartocciandosi nell'impatto.

Il conducente è uscito praticamente illeso dalla terribile botta, mentre il passeggero è stato liberato dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato il ferito, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.