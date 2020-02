Furgone si scontra contro un'auto: tragedia sull'incrocio pericoloso della via Emilia, muore un 57enne

Sciagura stradale nella tarda mattinata di mercoledì lungo la via Emilia, a Forlimpopoli. Un automobilista di 57 anni ha perso la vita in uno scontro verificatosi poco prima delle 13 all'altezza dell'incrocio con via San Leonardo, in corrispondenza del chilometro 42+200. Un impatto terribile, che non ha lasciato scampo al conducente nonostante il disperato tentativo dei medici di strapparlo alla morte. La dinamica dei fatti è al vaglio alla Polizia Stradale di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, alla guida di una "Fiat Punto", si stava immettendo da via San Leonardo sulla via Emilia in direzione di Forlimpopoli.

In quel frangente, da sud, stava sopraggiungendo un "Fiat Daily", che non è riuscito ad evitare lo scontro. Il furgone è impattato contro la fiancata sinistra della vettura, accartocciandola. Immediata la richiesta d'intervento al 118 e al 115. I Vigili del Fuoco hanno estratto dai resti dell'utilitaria il 57enne, già privo di conoscenza. Il personale di "Romagna Soccorso" è giunto con due ambulanze e l'elimedica da Ravenna per accelerare le operazioni: i medici hanno rianimato l'automobilista, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ferito anche l'autotrasportatore, trasportato al "Bufalini" di Cesena.

Non si è reso necessario la chiusura dell'arteria: la viabilità è stata regolata da una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e dal personale di Anas.