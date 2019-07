Scontro tra auto nella notte sulla Bidentina: grave un 52enne. Ricoverato al Bufalini

E' di due feriti il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi nel cuore della nottata tra domenica e lunedì nel meldolese, a Ricò, lungo la Bidentina, all'altezza dell'incrocio con via Delle Balze. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, sono venuti a collisione una "Fiat 500", a bordo della quale viaggiava un 52enne, ed una "Peugeot 2008" condotta da un 41enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la "Peugeot" viaggiava con direzione di marcia Forlì-Santa Sofia, mentre la "500" proveniva dalla corsia opposta.

All'altezza del cimitero di Ricò si è verificato lo scontro semi-frontale. A riportare la peggio è stato il 52enne, trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita. L'altro ferito è stato invece ricoverato al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, dove è giunto con "codice 2". Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Nel frattempo gli uomini dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

