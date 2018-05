Carambola in autostrada, scontro tra due auto: una impatta contro il guard-rail

Una forlivese di 43 anni è rimasta coinvolta martedì mattina in un incidente stradale verificatosi nel tratto cesenate dell'A14 Bologna-Taranto, poco prima del casello di Valle Del Rubicone, carreggiata nord. La donna si trovava alla guida di una "Lancia Musa", quando, per cause al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, si è scontrata con una "Ford C-Max" condotta da un riminese 22enne. La "Ford" è andata poi a sbattere frontalmente contro il guard-rail di destra per rimbalzare infine al centro della carreggiata, mentre la "Musa" si è fermata pochi centimetri prima evitando un nuovo impatto tra di loro.

Sono rimasti feriti il conducente della "Ford" ed uno dei quattro trasportati della "Musa", una 32enne di nazionalità albanese. I feriti sono stati trasportati tra gli ospedali di Rimini e di Cesena con codice di media gravità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di circa due chilometri in quanto è rimasta aperta la sola corsia di sorpasso durante i rilievi. La viabilità è stata assicurata da personale autostrade, con ritorno alla normalità dopo circa un'ora.