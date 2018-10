Cade dalla bici dopo esser stata colpita da un'auto: trasportata al Bufalini di Cesena

Ciclista col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena a seguito di un incidente stradale. Il fatto è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 9.45, in via Decio Raggi, all'altezza del Centro Studi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia Municipale, la donna, 52 anni, stava affrontando la rotonda di viale Risorgimento, quando è stata colpita da una "Opel Corsa", condotta da un anziano, che stava percorrendo via Decio Raggi in direzione Carpena.

A seguito dell'urto la malcapitata è rovinata dalla bici, battendo il capo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata al nosocomio cesenate specializzato in traumi con "codice 3". A seguito del sinistro parte dell'arteria è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi di legge, con ripercussioni alla circolazione stradale.