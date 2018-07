Colpito da un'auto mentre effettua la rotonda: ciclista resta gravemente ferito

Grave incidente venerdì mattina a Carpena, all'incrocio tra via Decio Raggi e via Campo di Marte. Un 78enne, in sella ad una bici, è stato colpito da un'auto in corrispondenza della rotonda. La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 10, è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto, un "Nissan Qashqai" da via Decio Raggi si stava immettendo in via Campo di Marte, quando ha urtato l'uomo. Quest'ultimo è caduto sull'asfalto, riportando lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. A seguito del sinistro vi sono state delle ripercussioni alla circolazione stradale.