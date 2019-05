Incidente sotto la pioggia battente: ciclista finisce al Bufalini

Un ciclista di 37 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 13, in via Masetti all'incrocio con rotatoria con via Mattei. La dinamica del sinistro, avvenuto sotto una pioggia battente, è al vaglio alle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ferito, dopo esser stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Si tratta di un uomo del Burkina Faso che in sella alla sua bici percorreva via Masetti, dal cavalcavia ferroviario verso la rotonda di via Mattei. Qui è stato colpito da una Lancia Musa condotta da una donna di 31 anni. Il ciclista non ha mai perso conoscenza, ma per precauzione - data la delicatezza del quadro clinico - si è optato per il trasporto a Cesena.