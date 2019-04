Ciclista travolto da un'auto in fase di svolta: grave incidente in viale Bologna

Ciclista travolto da un'auto e trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 12, in viale Bologna, alla Cava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il malcapitato stava percorrendo l'arteria in direzione Faenza, quando è stato investito da una "Citroen C3", impegnata in una manovra di svolta a sinistra per via Cassirano.

Il ciclista non è riuscito ad evitare la vettura che proveniva dalla direzione opposta, impattando contro il mezzo e rovinando per terra. Immediata la richiesta d'intervento al 118, con la sala operativa che ha attivato anche l'intervento dell'elicottero decollato dall'elisuperficie di Ravenna. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo di soccorso e trasportato al Bufalini di Cesena. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni dei soccorritori ed i rilievi di legge.