Colpita da un'auto rovina malamente sull'asfalto e batte il capo: è in gravi condizioni

Via Ca' Rossa è stata teatro lunedì mattina di un grave incidente stradale, con una 43enne trasportata d'urgenza all'ospedale "Maurizio Bufalini'' di Cesena. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 ed è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, pare che la donna, in sella ad una bici, stesse percorrendo l'arteria provenendo da via Risorgimento ed in direzione di via Campo degli Svizzeri, quando è stata colpita da una "Toyota Yaris" sulla quale viaggiava una forlivese 37enne.

Quest'ultima, forse abbagliata dal sole, non si sarebbe accorta della presenza della conducente del velocipide. A seguito dell'impatto la malcapitata è sbalzata dalla bici, rovinando sull'asfalto e battendo il capo. L'automobilista, dopo aver sentito un colpo, si è subito fermata. Immediata la richiesta d'intervento al 118. Il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Dopo aver stabilizzato la ferita, si è provveduto al suo trasporto col codice di massima gravità al nosocomio cesenate. Quella di lunedì è stata una mattinata caratterizzata da diversi incidenti. Una persona è stata investita mentre attraversava sulle strisce in via Pellacano davanti alla sede della Cgil. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri. Altri sinistri di lieve entità sono stati rilevati dalla Polizia Locale.