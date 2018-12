Travolto da un'auto mentre è in bici: è in prognosi riservata

Grave incidente nella tarda mattinata di lunedì nella prima periferia di Forlì, a Carpena. Un 74enne si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stato investito da un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12 tra via Decio Raggi e l'intersezione con via Brando Brandi e la dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. L'anziano, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center del nosocomio cesenate, dove i medici si sono riservati la prognosi.