Travolta da un'auto mentre attraversa: trasportata d'urgenza al Bufalini

Trasportata d'urgenza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Una settantacinquenne è rimasta gravemente ferita dopo esser stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la carreggiata. L'incidente si è verificato venerdì mattina, intorno alle 11.30, in corrispondenza dell'incrocio tra via Tripoli e via Gorizia. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Fiat 500" si stava immettendo da via Tripoli su via Gorizia in direzione del Foro Boario, quando ha colpito la signora che stava attraversando portando una bici a mano, nei pressi delle strisce pedonali vicino via Monte Limar. Nell'urto la 75enne è rovinata sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.