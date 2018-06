Investito da un'auto mentre è in bici: paura per un bimbo di dieci anni

Bimbo investito da un'auto mentre si trovava in sella ad una bici. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14.40, nei pressi del "Bennet" di Forlimpopoli. Secondo quanto appurato dai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, il piccolo, dieci anni, dal parcheggio del centro commerciale, si stava immettendo in via Venticinque Ottobre, senza accorgersi che in quel frangente stava arrivando un'utilitaria che procedeva in direzione del centro commerciale a bassa velocità. L'automobilista non è riuscita tuttavia ad evitare l'urto, col bambino che è rovinato per terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Data l'età, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.