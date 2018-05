Scontro all'incontro tra due auto, una si ribalta: a bordo c'era anche un bimbo

Rocambolesco schianto sabato sera, con cappottamento, a Branzolino. E' al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte due utilitarie, una "Dacia" ed una "Fiat Panda" all’incrocio tra Via XIII Novembre 1944 e Via Dei Prati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la "Dacia", condotta da un 45enne e con un bimbo a bordo, stava percorrendo via XIII Novembre in direzione di Villafranca quando è impattata contro la "Panda", sulla quale viaggiava una giovane di 26 anni, che stava effettuando una svolta da Via Dei Prati. A seguito della collisione la "Dacia" si è ribaltata nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre la "Panda" ha concluso la corsa fuori strada. Immediatamente si sono mobilitati i sanitari del 118. Fortunatamente i coinvolti hanno riportato lesioni di media gravità, venendo trasportati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.