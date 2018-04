Auto contro un pulmino per disabili: scontro frontale in via Ossi

E' al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica di un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Ossi, a Castiglione di Forlì. Per cause in fase d'accertamento, una "Ford Fiesta" vecchio modello con due donne a bordo, condotta da una 49enne, che procedeva in direzione del forese, si è scontrata frontalmente contro un pulmino per trasporto disabili della "Cr Bus" che proveniva dalla parte opposta. A bordo del mezzo di trasporto, oltre all'autista, vi era un passeggero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo per soccorrere i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dalla rotonda del Quattro in direzione dell'ospedale e dal cimitero di San Varano in direzione opposta. Le occupanti della "Fiesta" sono state trasportate all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con "codice 2", mentre il passeggero del pulmino al pronto soccorso di Vecchiazzano con "codice 1". Praticamente illesa la conducente del mezzo.