Utilitaria sbatte contro un autobus di linea, disagi in mattinata in via Bertini

Incidente lunedì mattina in via Bertini, all'altezza di via Marsilio da Padova. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, una "Daewoo Matiz" è finita contro un autobus della linea 5 di Start Romagna, che procedeva in direzione del centro commerciale "Punta di Ferro", impattando contro la parte posteriore sinistra del mezzo di trasporto pubblico. I danni più importanti li ha riportati l'utilitaria. Nell'impatto fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche. La circolazione stradale ha subìto delle ripercussioni, con rallentamenti in entrambe le direzioni, mentre la linea bus è rimasta temponeamente interrotta.