Coniugi tamponati da un mezzo pesante: paura in autostrada

Scontro tra un mezzo pesante ed un'auto lungo il tratto cesenate dell'A14 Bologna-Taranto. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica in carreggiata nord, dopo il casello di Cesena. Per cause al vaglio agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, un bilico di una ditta pugliese, carico di fiori, condotta da un autotrasportatore romeno, ha urtato una "Volkswagen Golf" condotta da una coppia di coniugi forlivesi cinquantenni.

Nell'impatto la peggio l'hanno riportata quest'ultimi, trasportati col codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il traffico già rallentato per il rientro domenicale ha subìto lunghe code di circa 6 chilometri, smaltite dopo due ore. Oltre alle due pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì ha operato anche il personale autostrade.