Carambola in A14, un'auto finisce cappottata: 4 feriti, di cui uno grave. Traffico paralizzato

Un van "Mercedes" ruote all'aria dopo lo scontro con un'auto. Questa la scena agli occhi dei soccorritori, intervenuti nel tardo pomeriggio di martedì lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. La dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, con sede a Pieveacquedotto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18 in corrispondenza del chilometro 75 carreggiata nord e ha causato ben 4 feriti, di cui uno grave, portato al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero.

Sul posto il personale di Romagna Soccorso ha operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, insieme ai Vigili del Fuoco. Il velivolo giallo è atterrato sulla carreggiata per caricare a bordo il più grave dei feriti, un uomo 59enne, trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Si contano poi altri tre feriti: tre donne di 74, 57 e 38 anni, portate all'ospedale di Faenza, non in pericolo di vita.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l'intervento dei sanitari del 118 e del 115. Al momento della riapertura l'incolonnamento era di circa 5 chilometri, con Autostrade per l'Italia che ha consigliato l'uscita di Cesena Nord per chi proveniva da Ancona e l'entrata di Faenza per chi i viaggiatori diretti verso Bologna.