Fitta nebbia, auto si scontra con un camion: paura in Tangenziale

In quel momento c'era una fitta nebbia. E il termometro segnava lo zero. Il mix potrebbe essere tra le cause di un brutto incidente stradale verificatosi nella prima serata di mercoledì lungo la Tangenziale Est di Forlì nel tratto compreso tra gli svincoli della zona industriale di Coriano e quello di raccordo con l'ex asse di Arroccamento, direzione monte. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, una Bmw è venuta a collisione con un camion a rimorchi.

La vettura, secondo una prima sommaria dinamica dei fatti, ancora da verificare, procedeva lungo la corsia di sorpasso, mentre il mezzo pesante in quella di marcia. Non è ancora chiaro se l'auto abbia prima urtato il guard-rail e quindi il camion concludendo la corsa con un testacoda col muso rivolto nel senso opposto di marcia, oppure se la perdita di controllo sia avvenuta dopo la collisione col camion con urto finale contro le lamiere che separano le corsie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Fortunatamente il conducente ha riportato lesioni di media gravità, venendo trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con il traffico inizialmente bloccato e quindi regolato su una sola corsia. Al momento del sinistro la visibilità era ridotta a novanta metri per colpa della nebbia e l'asfalto era un po' scivoloso per la patina umida che si è venuta a creare.