Violento scontro contro un furgone: automobilista meldolese ferita

Una meldolese di 48 anni è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi lunedì mattina, intorno alle 9.30, a Piangipane (Ravenna). La donna, al volante di una "Ford Fiesta", procedeva lungo via Canala da Santerno in direzione Ravenna, quando, per cause al vaglio alla Polizia Municipale, si è scontratato con un "Fiat Ducato", condotto da un 21enne, che procedeva da via Maccalone verso via San Giuseppe. Nel violento impatto, entrambi i veicoli sono volati nel fossato adiacente a un'abitazione su via Canala, nell'angolo con via San Giuseppe.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elimedica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno aiutato la donna, rimasta cosciente, ad uscire dall'abitacolo dell'auto. La 48enne è stata trasportata con codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il giovane, invece, è uscito autonomamente dal suo furgone e ha rifiutato le cure dei sanitari.