Dopo il tamponamento si schiantano contro le auto in sosta: due feriti

Rocambolesco schianto nella prima mattinata di giovedì in via Golfarelli. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non gravi, un uomo ed una donna. I fatti si sono consumati intorno alle 8: secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio delle forze dell'ordine, la donna, alla guida di un'utilitaria, si era appena immessa lungo l'arteria in direzione di via Bertini, quando è stata tamponata violentemente da un "Opel Kombo". A seguito dell'urto la vettura è stata scaraventata nella corsia opposta, finendo contro alcune auto in sosta.

Anche il "Kombo" ha risentito della botta, concludendo la corsa ruote all'aria. Subito è stato dato l'allarme al 115 e al 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la conducente dall'abitacolo, affidandola quindi ai sanitari di "Romagna Soccorso", che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Quest'ultima è stata trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" con un codice di media gravità, mentre l'uomo se l'è cavata con lievi lesioni. Sul posto erano presenti anche Carabinieri e Polizia Municipale.