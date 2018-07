Ancora uno schianto sulla Bidentina: si alza in volo anche l'elimedica

Si è alzata in volo anche l'elimedica per soccorrere uno dei feriti di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio, poco prima delle 18, lungo la Bidentina tra Cusercoli e Civitella. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio delle forze dell'ordine, sono venute a collisione una moto ed una "Fiat Multipla". L'impatto è avvenuto a poche centinaia di metri di distanza dal punto in cui è rimasto ferito il 2 luglio scorso un 19enne della zona.

La peggio l'ha riportata il centauro, con un trauma facciale. Il motociclista, un 51enne di Galeata, stava percorrendo l'arteria in direzione monte, quando è impattata contro la vettura che si stava immettendo sulla strada da una piazzola. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'elimedica giunta da Ravenna. Il centauro è stato quindi trasportato al Bufalini di Cesena per le cure del caso. Al Morgagni-Pierantoni è stato portato l'automobilista. Presenti sul luogo del sinistro Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno coordinato anche la circolazione stradale, rimasta bloccata.