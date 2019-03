Mancata precedenza, centauro non riesce ad evitare l'auto: 20enne finisce in ospedale

E' presumibilmente una mancata precedenza all'origine di un incidente stradale avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 10.30, in via Baldraccani. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto ed una moto, col conducente del due ruote ad aver riportato la peggio. Quest'ultimo, un ventenne di Santa Sofia, stava percorrendo in sella ad una Kawasaki la via Baldraccani, quando è impattato contro una "Fiat 500", condotta da una 34enne forlivese, che si stava immettendo da via Luciano Montaspro.

Il centauro, rovinato sull'asfalto, è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.