Nello scontro tra due auto resta coinvolta anche una moto: tre feriti

E' di tre feriti il bilancio di uno scontro tra due auto ed una moto avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 13, a Villa Selva all'incrocio tra via San Leonardo e via Mattei. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Municipale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Ford Focus", che procedeva lungo via San Leonardo in direzione di Forlimpopoli si è scontrata contro una "Toyota Yaris" che, dalla direzione opposta si stava immettendo per via Mattei.

A seguito dello scontro è rimasta coinvolta anche una moto, che si trovava ferma in via Mattei per svoltare in direzione di San Leonardo. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Tutti i feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. A seguito del sinistro si sono formati degli incolonnamenti, ma senza particolari disagi.