Urta un'auto ferma e si ribalta: rocambolesco schianto in viale Risorgimento

Rocambolesco incidente stradale domenica pomeriggio, intorno alle 17.15, in viale Risorgimento. Per cause in fase d'accertamento, una "Kia", condotta da un 51enne, è finita ruote all'aria dopo aver urtato una "Fiat Panda" ferma, a bordo della quale vi era una 41enne. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, affiancati dai Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, mentre contemporaneamente la strada è stata chiusa al traffico. Presenti i Carabinieri.