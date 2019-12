Ancora un incidente in Tangenziale: scontro tra auto in galleria nella prima mattinata

Incidente nella prima mattinata di sabato lungo la Tangenziale di Forlì, ex asse di arroccamento. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7.30 nel tunnel tra gli svincoli di via Ravegnana e via Bertini, direzione Forlì. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale sono venute a collisione due auto. Subito sono stati allertati i soccorsi, con il 118 che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco.

Ma fortunatamente le condizioni dei coinvolti sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. Quando il personale del 115 era giunto sul posto, i due occupanti erano già scesi dalle loro vetture. Non vi sono state particolari ripercussioni alla circolazione stradale.